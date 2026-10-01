俄警告北約勿孤立飛地加里寧格勒　否則不惜動用核武

據路透社（Reuters）周三報道，俄羅斯向北大西洋公約組織（NATO）發出外交照會，警告西方若試圖切斷其波羅的海飛地加里寧格勒（Kaliningrad）與本土的聯繫，將動用包括核武在內的全部力量保衛領土。



俄方在信函中警告北約走上「危險魯莽的路線」，可能引發「直接武裝衝突」，俄方或直接對北約「成員國的決策中心」發動襲擊。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）揚言，歐洲若攻擊俄羅斯，俄方將在很短時間內結束戰爭。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則形容，有關警告是給歐洲頭腦發熱者的外交提醒。

2026年8月12日，俄罗斯克拉斯諾達爾州（Krasnodar）的新羅西斯克港（Novorossiysk）遭烏克蘭襲擊，衛星圖像顯示俄羅斯的糧食運送機受損。（Reuters）

北約回應俄方外交照會稱，北約演習及活動不對俄領土構成威脅，呼籲俄羅斯結束對烏戰爭。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）就表示，北約是防禦性聯盟，促俄方停止核威脅。他在另一次採訪中表示，普京（Vladimir Putin）知道永遠無法戰勝北約，不會把警告看得太認真。惟路透社報道另引述一名歐洲高級國防官員稱，這是冷戰以來俄羅斯首次如此威脅歐洲，事態嚴重。

俄歐關係自2022年俄烏戰爭開始以來急劇惡化，歐洲多國指控莫斯科透過破壞及縱火發動混合戰，俄方否認。據消息人士透露，北約成員國8月中旬在加里寧格勒周圍空域舉行軍演，期間切斷當地的無線電、雷達及防空系統。此次軍演未有事前通告。