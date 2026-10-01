俄警告北約勿孤立飛地加里寧格勒 否則不惜動用核武
撰文：韓學敏
出版：更新：
據路透社（Reuters）周三報道，俄羅斯向北大西洋公約組織（NATO）發出外交照會，警告西方若試圖切斷其波羅的海飛地加里寧格勒（Kaliningrad）與本土的聯繫，將動用包括核武在內的全部力量保衛領土。
俄方在信函中警告北約走上「危險魯莽的路線」，可能引發「直接武裝衝突」，俄方或直接對北約「成員國的決策中心」發動襲擊。
俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）揚言，歐洲若攻擊俄羅斯，俄方將在很短時間內結束戰爭。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則形容，有關警告是給歐洲頭腦發熱者的外交提醒。
北約回應俄方外交照會稱，北約演習及活動不對俄領土構成威脅，呼籲俄羅斯結束對烏戰爭。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）就表示，北約是防禦性聯盟，促俄方停止核威脅。他在另一次採訪中表示，普京（Vladimir Putin）知道永遠無法戰勝北約，不會把警告看得太認真。惟路透社報道另引述一名歐洲高級國防官員稱，這是冷戰以來俄羅斯首次如此威脅歐洲，事態嚴重。
俄歐關係自2022年俄烏戰爭開始以來急劇惡化，歐洲多國指控莫斯科透過破壞及縱火發動混合戰，俄方否認。據消息人士透露，北約成員國8月中旬在加里寧格勒周圍空域舉行軍演，期間切斷當地的無線電、雷達及防空系統。此次軍演未有事前通告。
路透社：俄羅斯2027年國防支出擬大增27% 創俄烏戰爭以來最高澤連斯基：朝鮮擬再增派1萬士兵赴俄羅斯 換取無人機技術支援美媒：挪威邊遠群島成俄羅斯「試金石」 測試北約集體防衛條約俄羅斯屢襲烏克蘭民用倉庫引發食品短缺 居民搶購囤貨