英國空軍基地恐襲未遂案　一名有伊朗及英國雙重國籍男子被捕

英國警方10月1日（周四）逮捕了一名擁有英國和伊朗雙重國籍的男子，他涉嫌日前參與在費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近發生的一宗恐襲未遂案件。



《衛報》引述反恐警察報道，這名27歲男子同日在西敏（Westminster）被捕，他涉嫌觸犯2006年生效的《反恐怖主義法》（Terrorism Act 2006）第5條，準備進行恐怖主義行為。

與此同時，另一名26歲的英國籍男子已在警方警戒下接受訊問。

9月27日凌晨，警方接到報警，稱告羅士打郡（Gloucestershire）韋爾福德村（位於費爾福德皇家空軍基地附近）有可疑貨車出現，隨後逮捕五名20多歲的男子，他們其後已獲保釋。

英國國家反恐警察高級協調員伊雲斯（Vicki Evans）在宣布最新逮捕行動時表示：「正如我們之前所明確表示的，我們正在調查所有可能的線索，包括外國政府的參與。」

反恐警察表示，他們已對倫敦西敏的兩處住宅進行了搜查。

伊雲斯指：「對告羅士打郡事件的調查極其複雜，我們的專家團隊正對多個線索進行調查。」

隨着警方和安全部門的深入調查，外界越來越傾向於認為伊朗與該事件有關。

事發當日有消息稱，一名農民在27日凌晨1時左右駕車從聚會回家時發現這些可疑人士及其貨車，並致電999報警。

但29日（周二）有消息稱，在基地附近被捕的五名男子中，有一人曾打電話報警。

調查人員越來越傾向於認為伊朗可能參與其中，這是首相貝安德（Andy Burnham）決定於28日（周一）召開政府危機應對委員會「眼鏡蛇」（Cobra）會議的關鍵原因之一。

據報道，自伊朗革命衛隊7月宣布皇家空軍費爾福德基地為合法攻擊目標以來，該基地的緊張局勢一直居高不下。伊朗駐倫敦大使館近日否認曾參與襲擊基地事件。

政府部長們已獲悉，伊朗僱用代理人（有時甚至是不知情的代理人）實施旨在消耗資源和製造混亂的行動，其動機複雜。

報道指，5名疑犯最初因持有爆炸物被捕，後來又因準備實施恐怖主義行為被捕。9月28日，在對貨車內的物品進行檢查，並搜查了與他們相關的倫敦住所後，警方決定讓這五名男子保釋。所有搜索均未發現任何可用的爆炸裝置。

2026年9月29日，圖為英國警方在費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近設置路障，警員正在現場戒備。（Reuters）

費爾福德皇家空軍基地歸英國國防部所有，但主要由美國空軍負責日常運作。