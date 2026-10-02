美國康奈爾大學輪姦案　女事主起訴涉事7男　稱被誘在陽具上吸毒

美國康奈爾大學（Cornell University）一名前女學生2024年11月指控7名男學生在一個晚上對其落藥和強姦，地方檢察官當時未有向疑犯提出刑事檢控。女事主於今年9月16日向康奈爾大學和涉案的7名疑犯提出民事訴訟，紐約州湯普金斯縣（Tompkins County）檢察官28日宣布重啟刑事調查。據《紐約時報》報道，女事主在事發後憶述：「我可以百分之百肯定地說，我被強暴了。」



女事主的指控

據稱，女事主在起訴文件中使用化名Jane Doe，她於9月中旬在紐約州提出民事訴訟，被告包括七名兄弟會成員、Chi Phi兄弟會和康奈爾大學。

根據起訴文件，七名涉案男子的名字分別是：Matthew Ingalls、Johnathan Newell、Winston Lee、Gillio Lopes、Diego Sarabia、Scott Norris和Scott Kretzschmar。

訴訟稱，2024年10月19日，女事主在當晚較早時候曾飲酒，其後前往Chi Phi兄弟會與一位男性朋友見面。這位朋友是兄弟會的成員，他與兄弟會的其他成員給她灌酒、吸食大麻和氯胺酮（一種可讓人產生幻覺的麻醉劑），並在她失去意識後對她進行性侵。

涉事兄弟會成員的聊天紀錄：

訴狀包含一張兄弟會成員群聊的截圖，其中一名男子粗俗地煽動其他人參與性行為，指校園內有免費的女子可發生性行為。

女事主對事發當晚猶有餘悸

2024年10月，在康奈爾大學Chi Phi兄弟會派對大約一周後，一位後來被稱為Jane Doe的大二學生正在一個有關兄弟會的網上論壇上瀏覽，突然看到一片貼文，讓她震驚不已。

有人寫道：「Chi Phi的兄弟們是瘸幫還是血幫？我聽說他們一直在搞輪姦。」

另一位用戶留言：「他們吸毒，還輪姦了一個大二學生。快舉報他們。」

從2024年10月19日那個晚上開始，女事主就一直向室友講述當晚發生的事情，卻從未透露自己是被強暴的受害者。她曾與後來被她指控性侵的男性互發過友善的訊息。她也曾聽到一些本科生八卦時對她不懷好意的評價。

然後，她看到了這些文字。

2026年10月1日，美國紐約州，圖為康奈爾大學（Cornell University）校園內的門牌。（Reuters）

據《紐約時報》獲得的一份康奈爾大學內部調查報告，女事主告訴調查人員：「這是我第一次聽到這樣的說法，說我不是妓女，而是遭到了性侵犯。」

按照女事主的室友和朋友的證詞，女事主在事發後經過一段很長的時間，才意識到她在當晚被強姦了。

到11月3日，女事主似乎已認定自己在10月的派對上遭到性侵。她傳了一封訊息給其中一名男疑犯。

她表示：「我要明確一點，那天晚上發生的90%的事情都不是雙方自願的。我被注射了比我記憶中還要多的氯胺酮，而且我知道我跟你說過我感覺不舒服，房間裏我一個熟人都沒有。」

她繼續寫道，她僅存的記憶之一就是「像個性玩偶/性工作者一樣，當着所有人的面，從他的陰莖上吸食氯胺酮」。

涉事的Chi Phi 兄弟會會所：

地方檢察官的回應

9月28日，湯普金斯縣地方檢察官Matthew Van Houten表示，他的辦公室已重啟調查此案，並將向大陪審團提交證據，包括該女子的證詞，以決定是否提出起訴。

Van Houten承認民事訴訟引發公眾的強烈抗議，並提及了「其他證據」，但他並未提供具體細節。

Van Houten詳細解釋了檢方為何在2024年並沒有提出刑事起訴。他說，該女子向警方提供的證供「表明她參與吸毒和性行為屬自願和清醒狀態，是在雙方同意下進行」。

2026年9月29日，美國紐約州，圖為湯普金斯縣（Tompkins County）法院。（Reuters）

據路透社報道，檢方的決定至少部分是受到紐約州針對性侵犯的嚴格法律的影響。根據該法律，如果受害者自願飲酒或吸毒，檢方要提出強姦指控會更加困難。

女事主的律師Thomas Giuffra批評檢方當時並沒有進行深入調查，並告訴媒體，地方檢察官辦公室在決定不起訴之前從未與女事主交談過。

康奈爾大學的回應

康奈爾大學為其處理此事的方式進行辯護，稱校方已展開全面調查，並禁止Chi Phi兄弟會成員進入校園，該兄弟會目前仍處於關閉狀態。

女事主提出的民事訴訟稱，康乃爾大學未有對涉嫌肇事者進行充分懲罰，反而允許部分成員透過撰寫文章來減輕處罰。

紐約州長霍楚爾高度關注案件：

9月30日，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，康奈爾大學已同意聘請一間外部律師事務所進行新的調查。