美國務卿魯比奧發文祝賀中國國慶　俄外交部發言人中文道賀

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）於當地時間9月30日、北京時間10月1日發表聲明祝賀中國國慶。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則在1日舉行的例行記者會上，用中文向中國朋友們致以節日問候，並祝賀俄中建交77周年。



魯比奧在聲明稱：「我謹代表美利堅合眾國，在10月1日中華人民共和國成立77周年之際，向中國人民表示祝賀。美國向中國人民致以良好祝願，祝願中國人民在未來的一年裏和平、健康、幸福。」

扎哈羅娃則在記者會上積極評價中國發展成就。她說，過去幾十年裏，中國走過一段不平凡歷程，取得令人矚目的成就。在中國共產黨領導下，依靠中國人民的勤勞與堅韌，中國完全有能力克服任何困難。

扎哈羅娃說，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係已達到前所未有的高水平，並繼續保持強勁發展勢頭。俄中兩國務實合作正在穩步推進，雙邊貿易額已連續三年穩超2000億美元。俄中戰略協作在國際事務中發揮着重要的穩定作用，俄方正不斷加強同中方在聯合國、上合組織、金磚國家、二十國集團、亞太經合組織等多邊平台上的外交協調。