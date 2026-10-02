內塔尼亞胡：企圖劫機副機長受激進伊斯蘭思想影響　有自殺傾向

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機長涉在飛行途中襲擊機長，以色列指其企圖使客機墜毀，飛機最終在沙特阿拉伯緊急降落。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月1日表示，刺傷機師的副機師顯然受到極端伊斯蘭思想的影響，並且有明顯的自殺傾向。



據路透社報道，杜拜航空的FZ1073班機9月30日從杜拜飛往特拉維夫，幾乎釀成災難。受傷的印度機長成功打開駕駛艙門，乘客得以制服發動襲擊的副機長。機上備用機組人員之後將這架載有170多名乘客的飛機降落在沙特阿拉伯的塔布克機場（Tabuk Airport）。

內塔尼亞胡受訪談到企圖劫機的副機長：

以色列總理內塔尼亞胡在接受霍士新聞採訪時表示：「我們知道他接受過伊斯蘭極端思想的灌輸。這似乎是我們從他的個人信息中了解到的。」

兩名以色列安全官員表示，據初步評估，這名被以色列確認為阿曼籍的副機長很可能是單獨行動，但調查仍在進行中。

據航班追蹤網站Flightradar24顯示，這架客機在從阿聯酋飛往以色列的途中，飛越沙特地阿拉伯上空時，在不到30秒的時間內驟降超過約4,267米。

內塔尼亞胡表示，很明顯副機長有自殺傾向。

內塔尼亞胡指：「他很可能打算讓飛機墜毀，再加上他的背景中體現的伊斯蘭傾向和激進化傾向，我認為這是一個非常有力的線索。」

內塔尼亞胡坦承：「不過，我目前還不能下最終結論。但這是我們目前掌握的跡象。」

2026年10月1日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）會見哈雲（Yaniv Hayun，右），他是迪拜航空從阿聯酋飛往以色列的航班上的乘客，該航班在收到緊急訊號後改道飛往沙特阿拉伯。（Reuters）

阿聯酋國家通訊社10月1日報道稱，阿聯酋政府已展開調查，以查明事件的來龍去脈和動機，並確定「該事件是否與任何恐怖活動或目的有關，或者是否涉及事先策劃或指揮」。