CNN再遭白宮剔出記者池　特朗普批「做騷且不誠實」

白宮9月30日晚單方面將美國有線電視新聞網（CNN）剔出採訪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的主力電視記者池，為一週內第二次。



據《衛報》（Guardian）周四（10月2日）報道，白宮9月18日封殺CNN等三間傳媒，華盛頓一名聯邦地區法院法官其後裁定禁令無效；惟白宮上周六仍把CNN剔出空軍一號採訪名單，周日才重新編排CNN為周四值班記者，至周三晚突再除名，僅餘保守派網絡真實美國之聲（Real America's Voice）隨行。

2026年9月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布禁止三間主要新聞媒體：CNN、MS NOW與Politico進入白宮後。在白宮草坪上的美聯社（AP）工作室外，掛上一塊更新後的聲援標語。（Reuters）

代表三間被封殺傳媒興訟的律師布特羅斯（Theodore J Boutrous）周四稱，白宮持續以難以預測及不一致的方式執行違憲的封殺，損害CNN、其他記者池成員以至美國公眾；三間傳媒9月21日入稟後，已請求法官把裁決效力延長14天，法院稍後將就頒布預先禁制令舉行聆訊。

白宮一名官員回應稱，特朗普公開透明，並批評電視網絡做騷及不誠實；CNN拒絕評論。