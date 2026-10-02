美國康奈爾大學輪姦案　紐約州長撤換檢察官　委任州總檢察長接手

美國康奈爾大學（Cornell University）爆出兄弟會輪姦指控案，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）10月1日稱已對地方檢察官失去信心，因此簽署行政命令，委任州總檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室為特別檢察官接手調查。



據美媒周四（1日）報道，化名Jane Doe的女事主2024年指控在兄弟會會所遭灌酒落藥後輪姦，案件當年未有檢控下結案；她上月入稟民事起訴七名兄弟會成員、校方及涉事Chi Phi兄弟會，湯普金斯縣地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）周一重啟調查，但被批評當年過早放棄。

霍楚爾稱，新披露的資料令人質疑校警調查及檢方不作檢控的決定，動搖她及公眾對檢察官的信心；總檢察長辦公室將主理調查，如證據充分將提交大陪審團。

美國康奈爾大學（Cornell University）一名前女學生2024年11月指控7名男學生在一個晚上對其落藥和強姦，地方檢察官當時未有向疑犯提出刑事檢控。女事主於2026年9月16日向康奈爾大學和涉案的7名疑犯提出民事訴訟，紐約州湯普金斯縣檢察官9月28日宣布重啟刑事調查。圖右為涉事兄弟會成員的群聊聊天紀錄。（網絡圖片）

此案在這家常春藤盟（Ivy League）校園內引發軒然大波，數十名學生及社區人士周四在校內論壇歷時逾兩個半小時，控訴校方處理性侵指控不力，要求提高透明度。在外部壓力下，康奈爾大學周三同意聘請外部律師獨立調查如何處理該女子的指控。此前已無限期停運涉事兄弟會，並對部分學生紀律處分或開除。

范豪頓早前辯稱，女事主首次向警方供述未提及被落藥或被迫性交，故當年決定不檢控；兩名被起訴男生的律師否認性侵。