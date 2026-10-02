美國康奈爾大學輪姦案　一男被富國銀行解僱　女方案發後訊息曝光

美國常春藤名校康奈爾大學（Cornell University）近期爆出震撼校園的性侵指控。一名女學生指控，2024年參加兄弟會聚會期間，被施壓吸食K他命之後遭7名男子接連性侵數小時。



案件原先未遭刑事起訴，如今檢方宣布重啟調查，準備將證據提交大陪審團。風波也開始延燒至涉案男子的職場。其中一名遭指控的男子薩拉比亞（Diego Sarabia）原本任職於美國金融巨頭富國銀行（Wells Fargo），隨著案件重新受到關注，據報目前已遭公司開除。

康奈爾大學（Cornell University）為美國常春藤名校，近期卻爆出震撼全國的性侵案。（康奈爾大學官網）

女大生控遭下藥 7男接連進房性侵

綜合外媒報道，這宗事件發生於2024年10月，女子本月提起民事訴訟，以化名「Jane Doe」指控康奈爾大學、Chi Phi兄弟會相關組織及7名男子等被告。訴狀指稱，她當晚前往Chi Phi兄弟會住所參加聚會，期間飲用酒精、吸食大麻，並在他人施壓下吸食據稱為K他命的物質，之後逐漸失去正常判斷與同意性行為的能力。她指控，當自己處於嚴重醉酒及藥物影響狀態時，多名男子陸續進入房間並對她實施性侵，過程持續數小時。

7名男子尚未因本案遭刑事定罪，其中至少2名被告已透過律師否認相關指控。

這宗案件受到全美關注的一大關鍵，是訴狀曝光的兄弟會Snapchat群組訊息。根據訴狀，一名兄弟會成員曾在群組中以粗俗字眼形容女子，暗示樓上有女性可供「免費」性行為，隨後其他男子陸續進入房間▼▼▼

女子的律師認為，這批訊息是證明當晚發生何事的重要證據；不過，湯普金斯縣地方檢察官范霍頓（Matthew Van Houten）則表示，這些訊息本身並未改變檢方當初針對「是否存在法律上缺乏同意」所做的分析。

案發2天後訊息曝光 男方曾稱「事情失控」

CBS News最新取得案發約2天後的訊息截圖，又讓事件出現新的爭議。報導指出，一名遭列為民事被告的男子曾向女子道歉，稱自己對當晚記憶「有點模糊」，並表示自己與另一名男子都對當晚喝得太醉、未能及時阻止事情「失控」感到難過。

不過，女子當時表示自己的記憶也非常模糊，並曾在訊息中稱當時的性行為「沒有違法」，甚至提議未來仍可再一起抽大麻，但不要再有其他大量男性及K他命。女子的律師則表示，她在事件發生後仍處於創傷及否認狀態，當時也試圖拼湊究竟發生了什麼，因此不能單憑這些訊息判定當晚是否存在有效同意。兩者對這些訊息代表的意義存在明顯分歧。

地方檢察官范霍頓表示，女子2024年向警方提出的原始陳述，與今年民事訴訟中的部分說法存在重大差異。依檢方說法，當年的陳述不足以證明她遭下藥、失去同意能力或遭強迫，因此當時沒有提出刑事指控。不過，隨著民事訴訟提出新的指控與證據，加上案件引發巨大輿論關注，范霍頓9月28日宣布重新啟動刑事調查，並準備將案件證據提交大陪審團，由大陪審團評估是否有足夠理由提出刑事指控。

康奈爾表示，校方2024年得知事件後就展開內部調查，最終對部分學生採取停學、開除等處分，Chi Phi在校分會也已關閉並持續禁止在校園活動。（IG@cornelluniversity）

涉案男任職富國銀行 案件重啟後丟工作

隨著案件重新受到關注，其中一名被告薩拉比亞（Diego Sarabia）的工作也受到影響。據《獨立報》、《紐約郵報》等媒體報道，薩拉比亞自2022年就任職於富國銀行（Wells Fargo），隨著民事訴訟曝光、檢方重啟刑事調查，雖然薩拉比亞仍未因這宗案件遭到刑事起訴，但目前已遭公司解僱。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）9月29日公開要求校方聘請外部律師，對康奈爾當初處理這起性侵指控的方式進行透明、獨立的調查，釐清校方是否履行保護學生及處理性暴力事件的責任。康奈爾則表示，校方2024年得知事件後就展開內部調查，最終對部分學生採取停學、開除等處分，Chi Phi在校分會也已關閉並持續禁止在校園活動。校方同時反駁外界所稱涉事學生僅被要求「寫論文（essay）」作為處罰的說法，強調確實有人受到重大紀律處分。

這宗案件目前仍有大量事實與證據等待司法程序釐清，接下來大陪審團是否決定提出刑事指控，也將成為案件下一個關鍵進展。

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