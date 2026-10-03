馬斯克再「入局」領導國防計劃　一老一嫩拍檔是誰？｜新聞背後

撰文：韓學敏
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美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9月30日宣布成立「子午線計劃」（Project Meridian），委任太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk），年僅34歲的國防科技企業安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）及83歲的前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）共同領導，研究美軍未來數十年作戰所需的武器及技術。

拉奇（Palmer Luckey）是誰？

「90後」拉奇是安杜里爾共同創辦人，該公司研發自主系統、無人機及監控技術等軍用產品。他早年創辦虛擬實境公司Oculus並售予Facebook（現名Meta），2017年轉投國防領域創立安杜里爾，專攻人工智能、自動系動及無人駕駛平台；海軍陸戰隊2025年向該公司批出最高6.42億美元（約50億港元）的反無人機系統合同。

在「子午線計劃」中，拉奇將會負責探討技術對未來軍事行動的影響。

2026年9月19日，安杜里爾工業創辦人拉奇在台灣台北接受路透社採訪時做出回應。（Reuters）

金里奇（Newt Gingrich）是誰？

金里奇在美國政壇早已家傳戶曉，其為喬治亞州共和黨前聯邦眾議員，1995至1999年出任眾議院議長。離任後持續活躍於保守政壇，著作遍及國家安全及未來戰爭議題。

他與馬斯克及拉奇不同，並無執掌防務企業，入選是為計劃注入政治及政策視角。他於2020年12月獲時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命加入國防政策委員會，拜登上任後不足三個月即遭撤換。

資料圖片：喬治亞州共和黨前聯邦眾議員金里奇。（WikiPedia）

子午線計劃（Project Meridian）是什麼？

子午線計劃是五角大樓新設的未來戰爭研究，須於120天內即2027年1月28日前交出成果。計劃聚焦人工智能、自主系統、定向能、機械人及生物科技，目的在辨識美軍必須取勝的作戰領域及掌握的能力，範圍由地下以至月球以外，最終發表非機密公開報告。

五角大樓主管研究及工程事務的副部長米高（Emil Michael）負責監督，團隊另吸納政府、業界、學術及政策界成員，首次會議已於發布會後在敏感分隔資料設施內舉行。

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