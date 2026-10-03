杜拜航空恐襲未遂案　以航降落許可被撤　滯留公民接回計劃受阻

以色列航空（El Al）10月2日發聲明宣布，因阿聯酋撤銷其在迪拜的降落許可，取消兩架原定飛往杜拜的救援航班，接回滯留在杜拜及亞洲其他地區以色列公民的計劃受阻。同日，新華社報道以色列特拉維夫（Tel Aviv）的本古里安機場（Ben Gurion Airport）顯示以色列飛往杜拜的航班已全部取消。



聲明稱，被取消的航班為LY974-1及LY972，強調將在獲批後盡快開往飛往杜拜的特別航班，將以色列人接回。據以色列第12頻道報道，以阿高級官員經長時間會談，未能就降落達成最終協議。

事件源於杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫、航班編號為FZ1073的客機在飛行途中，機長遭副機長刺傷，最終迫降沙特。

以色列傳媒報道，杜拜航空飛機2026年9月30日降落在沙特後，現場照片可見垂直尾翼上的方向舵損壞（網絡截圖）

事發後，杜拜航空暫停航班並展開調查，以色列航空周四宣布啟動救援飛行，財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）下令撥款資助，交通部原預計航班周五起飛，惟或因準備而延誤。報道指，下周航班扔按計劃進行，但機票已經售罄。