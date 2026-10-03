英國前閣員韋黛琴遇害案 疑犯再被控籌備恐襲 目標包括法拉奇
撰文：林嘉敏
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英國警方10月2日表示，已被控謀殺前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）的28歲男子克里（Joshua Kerry），再被控一項準備實施恐怖主義行為的罪名，稱其涉嫌策劃對英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）的襲擊，將於周三在威斯敏斯特地方法院出庭。
警方指克里涉嫌2024年5月至今年7月期間，參與準備恐怖主義行動，且部分行動和法拉奇有關。
改革黨消息人士指，這正是法拉奇需要500萬英鎊（約5296萬港元）保障終身安全的原因。當前法拉奇正因2024年接受加密貨幣億萬富翁500萬英鎊的捐款而接受國會調查，他曾表示該款項用於人身安全。
克里7月已被控謀殺78歲的韋黛琴。韋黛琴曾任保守黨議員23年，是改革黨發言人，於7月9日被發現陳斃家中。檢方披露，韋黛琴當時遭疑犯克里以鐵鎚連續重擊頭部21下身亡。
內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，相關指控引發對公職人員安全的「嚴重質疑」，又指「對任何政治人物的攻擊都是對我們所有人的攻擊」。
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