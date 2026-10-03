曼谷暴雨致機場大混亂　上萬件行李積壓　泰航CEO停職受查

泰國曼谷9月底暴雨成災，導致該市出現嚴重水災，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）營運一度陷入癱瘓，不單航班延誤，更有上萬件行李積壓。泰國高官當時批評泰國國際航空（簡稱泰航）管理層準備不足，造成混亂場面，泰航董事會10月2日決定暫停行政總裁柴伊（Chai Eamsiri）職務。



泰航行政總裁柴伊（Chai Eamsiri）2026年7月在總部準備會見傳媒（Reuters）

泰航董事會任命董事兼執行委員會成員Sumrid Sumneing為署理行政總裁，柴伊的公司董事職務仍然保留，以配合後續調查。

CEO：未獲解釋停職原因

在泰航工作長達41年、2023年起上任成為行政總裁的柴伊，10月2日與員工道別，他指未獲公司解釋停職的明確原因。

綜合泰媒早前報道，行李積壓問題源自暴雨和洪水阻礙員工前往素萬那普機場工作。泰國旅遊與體育部在9月28日的通報指出，由於部份行李搬運職員無法上班，當值同事被迫延長工作時間，部份航班乘客需等待多時才能取回行李。

問題持續多天，據《曼谷郵報》10月1日報道，在9月26日至28日期間，素萬那普機場共積壓約1萬件行李，但截至9月30日，僅18%行李獲完成處理，送往向航空公司登記的乘客手中。

2026年9月29日，泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport），由於暴雨和洪水導致泰國航空地面營運中斷，乘客排隊領取泰國航空航班的行李。（Reuters）

泰國旅遊與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）警告稱，混亂局面嚴重損害泰國的聲譽及旅遊業信心。

蘇拉薩承認，水災確實導致部分員工無法上班，但他更指出，泰航在管理層面的準備不足，才是造成這次混亂局勢如此嚴重的主因。