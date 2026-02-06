波蘭議長稱特朗普不配獲和平獎　美國大使斥「不敬」將斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）2月5日在社交媒體上發文稱，將不再與波蘭眾議院議長恰扎斯蒂（Wlodzimierz Czarzasty）進行「任何往來、接觸或溝通」，理由是後者對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「不敬」。恰扎斯蒂此前曾批評特朗普的政策，也不支持對方獲得諾貝爾和平獎。



美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）2月5日在社交媒體上發文稱，將不再與波蘭眾議院議長恰扎斯蒂（Wlodzimierz Czarzasty）進行「任何往來、接觸或溝通」。（X截圖）

羅斯表示，恰扎斯蒂對特朗普作出了「無端且令人憤慨的侮辱」，嚴重阻礙了美方與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）及其政府的良好關係。美國絕不允許任何人損害美波關係，也絕不允許任何人對特朗普「不敬」。羅斯強調，特朗普對為波蘭和波蘭人民做出了巨大貢獻。

針對美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）、以色列議會議長Amir Ohana倡議，由各國議會領袖提名特朗普角逐2026年諾貝爾和平獎，以表彰他為中東和平所做的努力。

圖為2025年12月19日，波蘭議會議長恰扎斯蒂（Wlodzimierz Czarzasty）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在波蘭華沙會晤。（Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz via REUTERS）

波蘭總理圖斯克：盟友之間不應互相指責

恰扎斯蒂2日表明，他反對特朗普獲得諾貝爾和平獎，「因為他（特朗普）不配」。恰扎斯蒂又批評，特朗普威脅吞併格陵蘭，並以此為由揚言對歐洲國家加徵關稅，認為這些做法「違背政治原則和價值觀，並違反國際法」。

恰扎斯蒂5日也回應稱，對羅斯的反應感到遺憾，但他不會改變自己在根本問題上的立場。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也發文回應羅斯稱，「盟友之間應該互相尊重，而不是互相指責。至少在波蘭，我們是這樣理解夥伴關係的」。