馬查多晤特朗普轉贈諾貝爾和平獎　表彰其捍衛自由的「獨特承諾」

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）1月15日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。會後，馬查多表示，她將諾貝爾和平獎章送了給特朗普，稱此舉是「對他捍衛我們自由的獨特承諾的一個認可」，惟並未透露特朗普是否已經接受。



馬查多周四稱：「我相信今天對我們委內瑞拉人來說是歷史性的一天，我們可以依靠特朗普總統。」

馬查多表示，這枚獎章的頒發「象徵美國、美國人民和委內瑞拉人民在反抗暴政、爭取自由的鬥爭中所結下的兄弟情誼」。

她補充說：「歷經200年歷史，玻利華（Simón Bolívar，著名拉丁美洲革命家同軍事家，領導委內瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞等多國脫離西班牙帝國統治獨立）的人民將一枚獎章——諾貝爾和平獎獎章——歸還給華盛頓的繼承人，以表彰他對我們自由的獨特貢獻。」

特朗普曾經多次表示希望獲得諾貝爾和平獎，馬查多早前表示與特朗普分享和平獎，但挪威諾貝爾研究所及諾貝爾委員會明確澄清，獎項不得轉贈或共享。