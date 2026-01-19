特朗普去信挪威內容疑流出：我不獲頒和平獎　再無義務僅考慮和平

彭博社、《每日郵報》及挪威傳媒等多家外媒1月19日報道，多次聲言想吞併格陵蘭（Greenland）的美國總統特朗普（Donald Trump）近日去信挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store），指自己未獲頒諾貝爾和平獎，不再覺得有義務僅考慮和平，「儘管和平永遠是我首要目標，但我現在可以思考什麼對美國有利。」他重申希望控制格陵蘭島。



圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

這封信被指是由特朗普撰寫，然後由美國國家安全委員會（National Security Council）職員轉發給駐華盛頓的多位歐洲大使。

根據外媒報道流出的內容，特朗普寫道：

親愛的斯特勒：



鑑於我曾阻止8場以上的戰爭，貴國也決定不授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務僅考慮和平，儘管和平永遠是我首要目標，但我現在可以思考什麼對美國有利。丹麥無法在俄羅斯或中國面前保護那片土地（意指格陵蘭），那麼他們憑什麼擁有所有權？



沒有任何書面文件，只有幾百年前有一艘船​​在那裏登陸，但我們也有船在那裏登陸。自從北約成立以來，我方為北約所作的貢獻比任何一方都多，現在北約也應該為美國做些事情。除非我們完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全。謝謝！



目前挪威未正式回應，挪威小報VG則指曾與斯特勒交談，對方證實信件屬實。

與諾貝爾獎的其他獎項不同，諾貝爾和平獎是由挪威諾貝爾委員會選出得主，該委員會由五位評審委員組成，成員由挪威議會任命。