兩艘中國超級油輪駛離霍爾木茲海峽　四艘美國LNG船同期駛往中國

5月20日航運數據顯示，兩艘載有共400萬桶中東原油的中國超級油輪，在霍爾木茲海峽地區滯留超過兩個月後，於當日駛出該海峽。與此同時，四艘美國液化天然氣（LNG）運輸船正駛往中國，預計將於6月抵達。



據倫敦證券交易所集團和Kpler的數據，懸掛中國國旗的「遠桂陽」號油輪於2月27日裝載了200萬桶伊拉克巴士拉原油，由中國石化旗下貿易公司聯合石化租用，預計6月4日抵達廣東水東港。

另一艘由中化集團擁有的，懸掛香港區旗的「海洋百合」號則裝載了100萬桶卡塔爾沙欣原油和100萬桶伊拉克巴士拉原油，預計6月5日抵達福建泉州港。這兩艘油輪的滯留始於2月底，正值美國與以色列對伊朗開戰後不久。

另一方面，倫敦證券交易所集團數據顯示，四艘液化天然氣運輸船已於5月上旬從美國路易斯安那州的出口設施啟航，預計在6月15日至28日期間抵達天津港。

這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期內首批從美國直運中國的LNG貨物。特朗普上周訪華並與中國國家主席習近平舉行峰會時曾表示，中國希望從美國購買石油、LNG等商品；然而，中國目前仍對美國LNG徵收25%的關稅。