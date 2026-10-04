康奈爾兄弟會性侵｜校長發聲支持獨立調查　有評論員籲起底女事主

美國康奈爾大學（Cornell University）兄弟會集體性侵案持續發酵。校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）周六（3日）發布影片，形容事件令人深感不安，承諾校方「必須做得更好」，並支持由外部律師事務所獨立調查事件。與此同時，有評論員在社交平台呼籲起底化名Jane Doe的女事主真實身分，觸發大批女性在社交媒體自稱「我是Jane Doe」，以聲援女事主。



康奈爾大學一名前女學生上月以化名Jane Doe入稟，向大學及7名男子提出民事訴訟，指她於2024年10月在校內兄弟會Chi Phi分會遭下藥及輪姦，惟校方當時僅要求涉事男子寫論文作為處罰，而檢方則以證據不足為由拒絕提出刑事檢控。案件曝光後，外界對康奈爾大學及執法部門的處置批評激烈。康奈爾大學否認僅要求涉案男子寫論文，表示有2人因此被開除、另有2人被停學至少2個學期。

科特利科夫週末在大學官方網站發布約8分鐘影片，表示這是康奈爾歷史上最艱難的一週，校董會將於下週公布負責審查的律師事務所。他承認學校溝通不足，承諾提高透明度，並會檢視兄弟會文化。

紐約州法律容許性侵案原告以化名提告，但一位名為Michael Tracey的獨立記者兼時事評論員在社交媒體公開徵求原告身分資料，聲稱要評估她的可信度：「讓我們看看是否有人有『膽量』說出這個無名氏的姓名，這樣我們就可以評估她和她律師的可信度，因為她們毫不猶豫的在訴訟中點名羞辱她的7名同齡人，稱其為輪姦犯。」

他周五更一度公開他認為是原告的姓名，隨即刪除，並呼籲公眾不要騷擾這名女性。Tracey此前曾表示受指控的男性遭遇過度騷擾，亦曾公開質疑淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）受害者的說法。

此事隨後在TikTok、Instagram等平台引發大批女性為女事主聲援，以 「#我是Jane Doe」標籤發文，部分人更分享自己遭遇性侵的經歷。

康奈爾2025年的調查顯示，35%就讀本科的女性入學後曾在暴力脅迫或失去抵禦能力的狀態下遭受非自願性接觸，比2021年的20%大幅上升。