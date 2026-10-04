德總理無預告訪問基輔　重申對烏克蘭的支持

德國總理默茨周日（10月4日）在沒有提前預告的情況下，在經濟部長和國防企業高管的陪同下，訪問烏克蘭首都基輔。



綜合法新社和路透社報道，默茨抵達後發表聲明說：「我今天前往基輔，是因為烏克蘭在未來數周需要我們的全力支持……如果不阻止俄羅斯，它的戰爭機器遲早會轉而對付我們。」

隨同德國總理出訪的包括德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche），以及一個由西門子能源、亨索爾特（Hensoldt）、迪爾防務（Diehl Defence）和昆騰系統（Quantum Systems）等企業高管組成的經濟代表團。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2026年7月13日發表講話。(Reuters)

德國政府官員透露，默茨將宣佈一攬子援助計劃，其中包括提供10億歐元（約14億4000萬新元）的軍事援助，以及3億5000萬歐元用於修復烏克蘭的能源基礎設施。此外，雙方預計將在訪問期間敲定聯合生產各類無人機的協議。

澤連斯基星期三（9月30日）與默茨通電話後曾表示，烏克蘭與德國即將敲定有關生產無人機、導彈和相關軟件的合作協議。

雙方合作的一個重點預計將是快速生產已由昆騰系統成功測試的攔截無人機（anti-jet drones）。今年夏天以來，俄羅斯每天出動數十架高速噴氣式攻擊無人機，對烏克蘭的民用和軍事基礎設施實施打擊。

雙方的合作協議預計還將涉及聯合研發和生產射程超過1000公里的武器，以便烏克蘭能對俄羅斯境內遠程目標實施打擊。

默茨此行預計也將向烏克蘭政府施壓，要求他們在歐盟夥伴國提出的改革上取得進展，尤其是在反腐敗領域。

就在默茨到訪的前一天，俄羅斯外交部發表聲明說，將繼續系統性地打擊烏克蘭境內的目標，同時警告外國公民和外交人員，切勿滯留或前往烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

