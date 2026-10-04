爭取國會通過永久夏令時　特朗普公開議員電話　籲民眾致電施壓

美國總統特朗普（Donald Trump）支持的一項旨在將夏令時永久化的法案在參議院遇阻，包括阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）在內，有多名共和黨人反對。特朗普周六（3日）在社交平台公開一個據稱屬於科頓的電話號碼，呼籲民眾致電向他施壓以支持法案。



特朗普在社交平台Truth Social上表示：「阿肯色州的每個人，我的朋友科頓正在阻止一項非常重要的法案。這項法案名為《陽光保障法》（The Sunshine Protection Act），又稱『我們不想一年調兩次鐘法』。」他呼籲阿肯色州民眾「告訴湯姆：把事情辦妥！」

身為高爾夫愛好者的特朗普還引述美國高爾夫球壇的PGA 巡迴賽行政總裁 Brian Rolapp稱，沒有人想一年調兩次鐘，大多數人希望下午有更多陽光。

圖為來自阿肯色州的共和黨籍國會參議員科頓（Tom Cotton）。（Getty）

科頓沒有直接回應特朗普，但他之後在社交平台表示，國會過去曾多次實行永久夏令時間，但每次到了冬季人們感受到日出太晚後又遭撤回，又指阿肯色州居民不希望子女在黑暗中上學。

《陽光保障法》7月已在眾議院通過，但參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）至今未有將法案提交表決。另一位共和黨參議員John N. Kennedy本週亦表示，該法案已經「徹底沒戲（dead as disco）」。