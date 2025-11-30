駐沖繩美軍被指濫捕違反日方管轄權　美公民遭抱摔按到在地｜有片

據日媒報道，來自日本沖繩縣的一段影片近日在網絡上瘋傳，片中一名美國人在沖繩一間酒吧外被美軍按倒在地並拘留。據美國軍方媒體《星條旗報》(Stars and Stripes）的報道，駐日美軍已暫停在沖繩縣的公共巡邏，並對巡邏人員進行再培訓，同時對上述影片中的事件展開調查。事件引發外界對美軍在駐地外侵犯日本警方管轄權的關注。



美軍媒體就美國公民在沖繩遭美軍拘捕的報道：

據《朝日新聞》報道，從影片可以看見一名美軍憲兵將一名非裔男子摔倒在地，並試圖給他戴上手銬，而該男子則抗議說他們「無權碰我」。

這段影片似乎於嘉手納空軍基地外的2號門街拍攝。 《星條旗報》證實該名男子是一名退役海軍陸戰隊上尉。

根據日美安保協定，美軍的執法對象僅於特定條件下的美國軍人及其家屬，並不適用於日本平民，即使他們是美國公民。

今年4月，美國憲兵開始在沖繩和那霸的夜生活區進行單方面巡邏，以執行一項禁止凌晨1時至5時在基地外飲酒的命令。

此舉是由於去年一系列針對美國軍人的性侵指控浮出水面，導致多人被定罪。

然而，軍事警察在基地外的巡邏引發外界對其職權與日本警方重疊以及可能在執法時產生誤會的憂慮。

沖繩縣知事玉城丹尼在10月份曾警告說，任何此類活動都應謹慎進行，以避免問題。