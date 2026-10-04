名古屋亞運閉幕 組委會主席就屢現後勤失誤致歉 稱運作基本順利
撰文：藺思含
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名古屋亞運今日（4日）閉幕。組委會主席、愛知縣知事大村秀章在閉幕當日會見傳媒，就大會期間運輸等後勤安排屢現失誤致歉，但強調大會沒有出現大混亂，所有項目都能順利舉行。
今屆是日本相隔32年再度主辦亞運，逾1.5萬名運動員及職員參與，惟大賽期間屢次鬧烏龍，在選手接送等安排上出現失誤、影響比賽進行。大村秀章就賽事運作問題，特別是運動員交通安排欠佳致歉稱：「我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。」
他又指，舉辦如此大型的賽事是很大挑戰，每日都要應對各種問題，但賽事整體順利完成、未出現重大混亂。
大賽期間，僅韓國隊就有多項賽事受到影響：男子曲棍球賽韓國對孟加拉賽前，大會誤播朝鮮國歌；韓國男子籃球隊因未獲派車，被迫取消決賽前的練習；男子足球決賽頒獎禮上，冠軍韓國隊的國旗在播放國歌時未能正常升起。
此外，巴基斯坦男子排球隊因被巴士帶錯場館，令比賽押後約30分鐘開始；原定9月26日舉行的羽毛球女子單打第三輪比賽亦出現賽程延誤，直至第二日凌晨才開賽，現場幾乎沒有觀眾；官方網站誤將泰國隊標為男子400米接力賽事銅牌得主，而實際上泰國隊僅獲得第四名。
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