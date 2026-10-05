俄軍無人機襲基輔大橋 澤連斯基：美建議月底前三方會談
撰文：蕭通
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德國總理默茨（Friedrich Merz）於10月4日到訪基輔，期間俄軍對基輔發動空襲，以無人機襲擊橫跨第聶伯河（Dnipro River）的北橋，也是俄軍連續第4天對該市的跨河橋樑進行打擊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，他前一天曾與美國的談判團通話，美方提議俄羅斯和烏克蘭在10月底前，舉行技術層面的三方會談。他已向美方表示態度開放，正等待俄方回應。
默茨到訪基輔期間，體驗到民眾的生活日常，包括防空警報多次響起。至於俄軍對北橋的攻擊，現場畫面顯示，無人機墜落橋面後爆炸起火，當時仍有車輛在橋上行駛。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，攻擊造成兩人受傷。大橋事後維持有限度通車，但留有一個大坑。
澤連斯基向默茨表示，基輔人民正遭受無情襲擊帶來的「可怕日夜」，並痛批俄羅斯行徑野蠻，強調烏克蘭加強防空能力迫在眉睫。
默茨與澤連斯基會面後宣布，德國將向烏克蘭追加10億歐元的軍事援助，以及3.5億歐元以支持能源供應，從而應對即將到來的冬季。此外，雙方也簽署協議，涵蓋無人機聯合研發生產。
澤連斯基同日在社交媒體稱，包括首都基輔在內，烏克蘭境內多地從3日晚至4日期間，遭到俄羅斯無人機襲擊，共造成1人死亡、6人受傷。
他又表示，於過去一周，俄軍向烏克蘭發射了1,900多架攻擊型無人機、近1,700枚航空炸彈和25枚導彈。
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