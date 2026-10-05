《泰晤士報》：英國擬對中國進口電動車加徵關稅　或高達45%

路透社10月4日引述英國《泰晤士報》報道，英國商務部長韋諾韜（Jonathan Reynolds）正在制定針對中國進口汽車的潛在關稅方案，並提及外界擔憂中國製造商正向英國傾銷受補貼車輛。



報道稱，英國當局因應北京向市場大量投放獲國家補貼汽車，正考慮對從中國進口的電動汽車加徵關稅。

報道還提及，多名英國部長準備效仿歐盟，對中國電動汽車加徵45%的關稅，以避開歐盟的「歐洲製造」（Made in Europe）提案所帶來的不利影響。這些提案可能會衝擊向歐盟市場銷售產品的英國企業。

2025年7月23日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），圖為中國電動車品牌比亞迪旗下海豹（BYD Seal）純電動中型轎車。

歐盟的「歐洲製造」政策目標是通過優先使用歐洲生產的商品，降低對中國零部件的依賴。對於既向歐洲製造供應鏈供應零部件，也在歐盟銷售汽車的英國汽車製造商而言，此舉引發了這些製造商的擔憂。

首相貝安德（Andy Burnham）上月曾表示，他將主張在歐盟擬議的規則下將英國視為「值得信賴的伙伴」，並警告稱將英國排除在外可能會損害其汽車產業。

報道又引述資深政府消息人士指，當局認為任何涉及關稅的決定，都應基於英國的國家利益，而不是自動追隨歐盟的做法。