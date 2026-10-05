康奈爾兄弟會性侵｜律師指女事主遭威脅　若不撤銷訴訟就讓其噤聲

【Cornell 7】美國康奈爾大學（Cornell University）一名前女學生上月以化名Jane Doe入稟，向大學及7名男子提出民事訴訟，指她於2024年10月在校內兄弟會Chi Phi分會遭下藥及輪姦。代表女事主的律師10月4日（周日）表示，該女子已成為威脅的目標。



《衛報》（The Guardian）報道，律師朱弗拉（Thomas Giuffra）向美媒（CNN）表示，有人威脅稱，如果她不撤回針對幾名康奈爾大學兄弟會成員的民事訴訟，就會讓她噤聲或傷害她。朱弗拉表示，他自己亦受到威脅。

2026年10月1日，美國紐約州，圖為康奈爾大學（Cornell University）校園內的門牌。（Reuters）

朱弗拉表示，「我不怕這些人。但這些威脅以及為了維護現狀而進行的辱罵——這些傢伙真令人作嘔。他們應該待在自己母親家的地下室裏，別出來接觸外面的世界。」

康乃爾大學校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）周六在一段影片訊息中表示，鑑於外界對校方處理強姦指控方式的強烈不滿，學校將審查校園內兄弟會和姐妹會所扮演的角色。