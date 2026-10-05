英國美軍基地企圖恐襲案後　美軍突調走所有轟炸機

英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近9月底發生一宗企圖恐襲案後，美國防部官員10月4日證實，華府已經將基地內所有轟炸機調回美國。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》等傳媒報道，費爾福德皇家空軍基地內的12架美軍B-1轟炸機中，至少10架在4日飛離基地，當中包括多架輪換到當地部署不足一週的軍機。此舉反映華府的迫切撤離及非常重視有關威脅。

圖為2026年9月29日，一架美軍B-1B 槍騎兵轟炸機飛抵英國告羅士打郡費爾福德空軍基地。（Reuters）

美國政府未有解釋調走B-1轟炸機的原因，國防部五角大樓發言人表示，雖然出於行動安全考量，而無法即時確認我們的資產和兵力調動情況，但證實所有部署在費爾福德基地的轟炸機已經調回美國本土。

報道引述《紐約時報》指，一名美國官員稱收到的最新資料屬於三週前曝光的威脅其中一部分，但其特定細節及在過去24小時內增加的迫切性，促使指揮官下決定。

2026年9月28日，英國多份報紙以頭版報道，皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近前一天有5名男子被捕，他們涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動。（Reuters）

美國空軍長年使用費爾福德基地，英國政府批准美國向伊朗發動防禦式空襲後，近月就多次有美軍轟炸機升降。德黑蘭方面曾在7月揚言，任何用於侵略伊朗領土的基地都成為伊朗軍隊的合法攻勢目標。

而在美軍調走所有B-1轟炸機前數天，英國警方9月27日在費爾福德基地附近拘捕5名年齡介乎23至25歲、來自倫敦的英國公民，指他們涉嫌觸犯爆炸品及企圖策動恐襲罪。當局其後亦以涉嫌企圖策動恐襲罪在倫敦拘捕一名25歲的英國及伊朗雙重國籍男子，目前所有人獲准保釋候查。