安德魯向英警提訴訟　質疑愛潑斯坦案住所搜查令合法性　要求撤銷

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）就今年2月因愛潑斯坦文件被捕一事，入稟高等法院挑戰警方搜查令的合法性，要求撤銷搜查令。



包括路透社在內傳媒報道，司法機構確認倫敦法院10月8日舉行私人聆訊。安德魯挑戰泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）搜查其位於桑德靈厄姆（Sandringham）及溫莎（Windsor）皇家別墅（Royal Lodge）的住所。

66歲的安德魯2月19日生日當天被捕，涉嫌與已故美國性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係有關的公職人員行為不當。他當天獲釋，仍在接受調查。他否認所有不當行為。

2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

搜查令由中央刑事法院（Central Criminal Court）法官2月18日發出。安德魯法律團隊要求審查搜查令是否合法。《每日電訊報》（The Daily Telegraph）稱，這是自1649年查理一世（Charles I）受審以來，英國王室成員首次挑戰針對他們的刑事程序合法性。

泰晤士河谷警察局確認正在進行法律程序，但拒絕進一步評論。路透社稱，安德魯涉嫌在2001至2011年擔任貿易特別代表期間向愛潑斯坦泄露政府文件。

安德魯去年因與愛潑斯坦的關係被剝奪王室頭銜。美國今年公布的文件包括安德魯似乎與愛潑斯坦分享潛在機密資訊的電子郵件。