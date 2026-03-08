英國王室｜加拿大總理卡尼表態　支持將安德魯剔出王位繼承順序

加拿大總理卡尼（Mark Carney）3月6日表態，支持把涉公職行為不當一度被捕的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）剔出英國王位繼承順序，形容後者涉及愛潑斯坦案的行為惡劣。這是繼澳洲等國表態後，再有英聯邦成員國公開支持把安德魯剔出繼承順序。



英國廣播公司（BBC）及加拿大廣播公司（CBC）6日報道，卡尼在東京接受記者提問時發表上述言論。他表示，安德魯雖在繼承順位中排得很後，但「原則問題」依然存在，因而支持把後者剔出王位繼承順序。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

儘管安德魯去年已被剝奪王室頭銜，但他仍然是英國王位的第8順位繼承人。任何繼承順序的變更都只能透過國會程序進行，且須要其他14個以英王查理斯三世（King Charles III）為國家元首的英聯邦成員國同意。

卡尼發表該評論的前一天，曾與澳洲首相阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面。後者上月已表態支持把安德魯剔出繼承順序的程序，是首位表態支持的英聯邦成員國領袖。

2026年3月4日，澳洲悉尼，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席當地一間智庫舉辦的活動時發表演說。（Reuters）

英國政府已考慮立法，將安德魯剔出王室繼承名單，但白金漢宮尚未就相關事宜發表公開評論。