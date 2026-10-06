康奈爾兄弟會性侵｜一男稱醉酒無行事能力　反指遭女方侵犯

涉嫌集體性侵康奈爾大學（Cornell University）女學生的其中一名兄弟會成員向校警供稱，案發時受酒精及氯胺酮影響至無力同意性行為，反指是女方侵犯他。



據《紐約郵報》（New York Post）周一（10月5日）報道，英戈爾斯（Matthew Ingalls）是康奈爾大學Chi Phi兄弟會7名涉案成員之一，他正是首先邀請女事主到會所、提出三人行的人，更曾在約60人的兄弟會群組留言炫耀，招呼成員到房中行事。

在採訪中，英戈爾斯暗示，所謂的受害者——當時20歲的化名Jane Doe的女事主才是那個放蕩不羈、醉酒狂歡的夜晚性侵他的人，而不是像對方聲稱的那樣，是自己性侵了她。

據記錄顯示，被指控為「康奈爾七人組」強姦犯之一的英戈爾斯（Matthew Ingalls）告訴校園警察，他當時醉得太厲害，無法同意與Jane Doe發生性關係。（康奈爾大學）

女事主稱2024年當晚被灌以酒精及氯胺酮，再遭多名成員先後進房性侵；她約三週後才報案，並且此前曾向英戈爾斯表示雙方自願。英戈爾斯此前留下的一段錄音顯示：女事主當晚自稱未喝酒；惟她其後否認，強調自己到場時已喝了約十杯烈酒。

七人至今未被刑事起訴，地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）當年認為證據不足；女事主上月提出民事訴訟後，他以有新細節為由重啟刑事調查。康奈爾大學紀律委員會此前已裁定至少兩人須為強姦負責，並將其開除。

美國廣播公司（ABC）新片並曝光案發房間，金屬床架無牀褥、雜物遍地；涉事會所自案發後大門深鎖，至今人去樓空。