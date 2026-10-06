白宮前美女發言人萊維特11月轉戰霍士新聞　擔任時事評論員

美國白宮前發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月底離職，將於下月加入霍士新聞（Fox News）擔任時事評論員。數周前，29歲的萊維特曾表示辭去白宮職務，以騰出更多時間陪伴家人，尤其是2個年幼的孩子。



霍士新聞在一份聲明中表示，萊維特將於11月1日展開新職務，在旗下各大平台提供政治分析與評論。霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）寫道，「萊維特在白宮和總統競選活動中的親身經歷，使她對當今的政治格局有着獨到的見解。」

聲明還引述萊維特稱，她將會把標誌着她白宮發言人任內的相同活力與坦率，帶給霍士旗下眾多平台的數百萬名觀眾。

萊維特是白宮史上最年輕的新聞秘書。來自新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）的她，已一家搬回新罕布什爾州。霍士新聞的新聞稿有提及她的搬遷；有消息指，霍士已同意在萊維特的家中搭建專屬工作室。

目前，白宮尚未宣布萊維特的繼任人，該職位目前處於空缺狀態。而萊維特依然留在總統特朗普（Donald Trump）的政治核心圈內，並與特朗普結盟的超級政治行動委員會（super PAC）「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.）工作。近期，她不但曾在達拉斯舉行的共和黨中期選舉大會上發言，亦曾在華府協助主持由AI人工智能驅動的America.gov網站發表會。