肺鼠疫｜俄女技術員打破試管疑感染　該病如何傳播？一文看清症狀

俄羅斯西伯利亞伊爾庫次克鼠疫防治研究所（Irkutsk Antiplague Research Institute）一名女技術員，9月下旬打破一隻裝有肺鼠疫病原體的試管，數日後出現症狀死亡；當局隔離區內5家醫院，約200人接受醫學監測，美國白宮、國務院及衛生部門正密切關注，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示願提供協助。俄國官方其後僅證實，女子死於原因不明的肺炎，肺鼠疫死因未經證實。



據Axios新聞網（Axios）周一報道，肺鼠疫可在人與人之間傳播，未及醫治可致命，惟傳播方式與新冠不同，且以現代醫學治療痊癒率高。

什麼是肺鼠疫？

肺鼠疫由鼠疫耶爾森桿菌（Yersinia pestis）引起，即中世紀黑死病的病原體。鼠疫分腺鼠疫、肺鼠疫及敗血性鼠疫三種，腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，肺鼠疫則是可人傳人的類型，經患者咳嗽、打噴嚏的飛沫傳播，須密切接觸咳嗽病人才有感染風險。

據香港衞生防護中心網站指，人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來屬致命。

從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

病徵

肺鼠疫的潛伏期一般為1至4天，患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。患上這種最嚴重的類型的病人，具極高度的傳染性。

Axios指，若24小時內未獲治療可致命，惟及時使用抗生素，治癒率甚高。

與新冠有何異同？

兩者同樣可侵害肺部，亦同樣曾引起大流行疑慮。分別在於新冠是近年新現的病毒性疾病，肺鼠疫則由細菌引起，人類研究已逾百年，療法及防控措施完備。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，肺鼠疫沒有無症狀傳播的紀錄，社區傳播罕見；新冠卻可經無症狀患者散播的空氣微粒迅速傳開。

肺鼠疫潛伏期短，衛生部門較易追蹤病源，接觸者更可在發病前獲處方抗生素。世界衛生組織（WHO）稱，配合口罩、隔離等措施，現代醫學足以控制威脅。