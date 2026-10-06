挪威擬立法暫禁公眾場所戴智能眼鏡　防偷拍偷錄私隱成焦點

挪威政府表示，鑑於全球對具備人工智能錄製的智能眼鏡普及化擔憂，將會暫時禁止公眾於部分公共場所佩戴類似裝備。



奧斯陸政府考慮擬定法案，禁止於公園、海灘、博物館、購物中心、學校、日間中心、醫院、健身室及公眾活動場所內使用具錄像功能的眼鏡，而在私人場所內使用則可獲批准。

2025年9月，在美國加州展出的Meta智能眼鏡（Reuters）

挪威數碼化與公共政務部部長米卡艾爾森（Torgeir Micaelsen）表示， 政府擔憂一些強大的新技術引入，會使人們在不知情的情況下被拍攝、錄影及錄音的風險，並表示政府不希望人民生活於擔心被不知情下錄影的社會裏。

現時領導少數派政府的挪威工黨 (Arbeiderpartiet) 需要其他政黨支持，以通過此禁令，該黨表示會計劃「儘快」提交方案，同時亦會委託一個專家小組就此問題制定成永久性法規。

在其他地區的案例裏，現時在美國和英國已在法庭內，設針對智能眼鏡相應的零散限制措施。同時有商鋪經營者對私隱問題表示擔憂，亦於酒吧、電影院和餐館推出相應措施。