Apple AI智能眼鏡N50料年底發布　自研4款鏡框、正面挑戰Meta產品

據名記馬克・古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果正在研發代號N50的AI智能眼鏡，計劃2026年底—2027年初發布、2027年正式上市，定位對標Meta Ray-Ban智能眼鏡，屬於無屏輕量化日常穿戴設備。



這款眼鏡是蘋果AI可穿戴「三叉戟」戰略之一，另外兩款為新一代AirPods與帶攝像頭的頸掛式設備，三者均通過計算機視覺感知環境，為升級後Siri與Apple Intelligence提供數據支撐，實現導航、視覺提醒等功能。

Apple正在研發代號N50的AI智能眼鏡，並預計會在年底推出。（X@markgurman）

今年發布！蘋果首款AI智能眼鏡細節曝光：多框型可選、自帶攝像頭

+ 4

設計上蘋果完全自主研發，已打造至少四種鏡框樣式：大號矩形、纖細矩形（類似Tim Cook日常佩戴款）、大橢圓/圓框、小橢圓/圓框；提供黑、海洋藍、淺棕等配色。

採用醋酸纖維（acetate）高端材質，質感與耐用性優於普通塑料，目標打造高辨識度外觀。

Apple AI智能眼鏡N50料年底登場，並至少四種鏡框樣式。（9to5mac）

核心特徵為豎向橢圓形攝像頭+指示燈，區別於競品圓形設計，支持拍照、錄像、同步iPhone編輯分享、接打電話、播放音樂，以升級版Siri語音為主要交互方式。

蘋果依託自研晶片、iPhone深度協同、高端設計與零售網絡，有望後來居上。

古爾曼同時提及，可摺疊iPhone仍按計劃9月亮相，而真正AR顯示眼鏡技術突破或要等到2020年代末。

【延伸閲讀】Apple失落穿戴裝置王座？新霸主靠AI戰略 時隔4年強勢爬頭稱王（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】