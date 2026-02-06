蘋果CEO庫克稱以新形式推AI產品　曾傳推智能眼鏡及智能胸針

蘋果（Apple）今年4月將迎來50周年，行政總裁庫克（Tim Cook）於員工大會中談論人工智能（AI）、退休、未來大計及移民等議題。他透露，該集團正加速AI新產品的研發，以推進AI發展戰略。



據《彭博》報道，庫克稱:「AI是我們這一代人面臨最重要機遇之一，堅信除了蘋果外，沒有哪家公司能夠真正支援客戶深入、有意義地使用AI。」他又說，AI將為蘋果帶來的機遇感到非常興奮；並透露蘋果正研發的AI設備將以一種全新形式出現，而非如現時的智能手機模式出現的AI設備。

外電早前報道，蘋果目前內部正聚焦至少兩款AI產品，包括智能眼鏡與智能胸針，當中智能眼鏡預計2026年底公布，2027年出貨。至於智能胸針則傳最快於2027年亮相。

蘋果公司（Apple）傳出正在開發一款尺寸和AirTag差不多的AI別針，這款穿戴裝置配備多個攝影鏡頭、喇叭、麥克風，以無線充電，最早可能在2027年推出。（GettyImages）

在會上觸及退休話題

對於繼任人問題，庫克說：「花了很多時間思考5年或10年後誰會坐在『這間房』，甚至想15年後誰會坐在這裏」。對於營運總監（COO）威廉斯(Jeff Williams)、總法律顧問Kate Adams等先後退休，庫克稱這並不意外，「到了某些年齡，就會退休」。

庫克談到移民問題，認為移民對蘋果尤為重要，因為其在全美國都有持各類簽證的團隊成員，「正因為吸引來自世界各地最優秀、最聰明的人才，（蘋果）才會成為一間更聰明、更有遠見、更具創新力的公司」。他並稱會此議題向有關當局游說及反映。