蘋果放棄Vision Pro平價版！2026推智能眼鏡　無螢幕全靠iPhone？

雖然蘋果開發了配置非常強勁全面的Vision Pro，但蘋果也沒打算放棄更輕便的智能眼鏡。



綜合多份權威爆料，蘋果首款智能眼鏡Apple Glasses將在2026年發布，大概率在蘋果全球開發者大會WWDC上公布，2027年啟動量產與上市。

消息稱，目前蘋果已暫停Vision Pro輕量版（原計劃名為Vision Air）的研發，將工程資源集中於Apple Glasses，核心原因是判斷全封閉式頭顯短期難成大眾平台，而輕量化智能眼鏡更契合日常穿戴需求，且Meta Ray-Ban的早期成功驗證了該市場潛力。

+ 2

Apple Glasses定位是蘋果生態的「輕量智能穿戴配件」，不具備獨立計算能力，需依賴iPhone進行部分任務處理，類似Apple Watch與iPhone的聯動邏輯。

這款產品沒有顯示屏，整體規劃與Meta、小米等產品類似，配備攝像頭、麥克風和揚聲器，功能應該跟此前產品都類似，可以實現拍照、錄像、聽音樂等常規操作。

基於Apple Watch的S級晶片定製，優先保障能效比，核心作用是控制多攝像頭與處理基礎AI任務，避免高功耗導致續航短板。

預計還能通過新版Siri提供大模型等AI支持，但鑑於目前蘋果AI依然無法在內地使用，而且長期沒有相關訊息，這款產品在內地的表現比並不被看好。

相關文章：Google兩款AI眼鏡曝光 Gemini導航翻譯超神 黑科技輕到沒感覺（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】