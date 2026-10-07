派拉蒙完成收購華納兄弟探索 新公司命名Skydance
撰文：蕭通
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經過數月的競購角逐以及法律拉鋸戰，派拉蒙（Paramount Skydance）於10月6日宣布，完成對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）價值約1,100億美元的收購。這是美國傳媒行業歷史上規模最大的併購交易之一，新公司取名Skydance。
新公司旗下將包括派拉蒙和華納兄弟的電影及電視製片廠、Paramount+和HBO Max等串流媒體服務，以及美國有線電視新聞網（CNN）和哥倫比亞廣播公司（CBS），形成一家涵蓋電影、電視和新聞的龐大娛樂公司。
科企巨頭甲骨文（Oracle）創始人艾利森（Larry Ellison）之子戴維埃利森（David Ellison），將擔任新公司的董事長兼行政總裁，玩具製造商美泰（Mattel）的前CEO克雷茲（Ynon Kreiz）將擔任聯席行政總裁。
戴維埃利森在一份聲明中稱，此次合併對於整個行業具有歷史意義，稱其目標是把這兩家歷史悠久的電影製片廠結合起來，打造一個更強大的競爭者。
新華社報道，派拉蒙與華納兄弟的合併改寫了荷里活版圖，令原本的五大巨頭變成四大，除了Skydance，其餘三家大型傳統影視巨頭分別是迪士尼、環球影業（Universal Pictures）和索尼影業（Sony Pictures）。
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