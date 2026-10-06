伊萬卡外婆百歲大壽　特朗普家族歡聚一堂　10曾孫全到場慶賀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長女伊萬卡（Ivanka Trump）近日在社交媒體Instagram上曬出家庭聚會照片，為外婆澤爾尼奇科娃（Marie Zelníčková）慶祝百歲生日。



慶祝活動於9月26日在伊萬卡邁阿密的家中舉行，澤爾尼奇科娃3名外孫伊萬卡、小特朗普（Donald Trump Jr）、埃里克（Eric Trump）及10名曾外孫悉數到場，留下四代同堂珍貴合影。

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伊萬卡在配文寫道：「100 年的生命、愛、家庭和回憶。」同時，她還形容這次家族聚會「意義非凡」，稱外婆「無比慈愛」，坦言有外婆在身邊是「一種福氣」。

伊萬卡還提到十分懷念於2022年去世母親伊萬娜（Ivana Trump），表示在分享點滴往事中，以及在這個母親深愛的家庭裡，能令她整日感受到母親的愛與存在。