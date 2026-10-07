耶倫轟特朗普關稅令人震驚：盟友應向美國報復

美國前財政部長耶倫（Janet Yellen）批評特朗普 (Donald Trump) 總統對待美國盟友的方式，並表態支持針對美國的保護主義舉措采取報復性行動。



耶倫在回應加拿大前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）的提問時說：「我認為這令人震驚。我完全理解你們為何感到被美國背叛，並對此感到如此憤怒。」方慧蘭當時提到的問題涉及特朗普對盟友徵收關稅，以及他試圖將美國與盟友之間的安全關係「貨幣化」的做法。

加拿大前財政部長方慧蘭對特朗普政府徵收關稅，以及「貨幣化」盟友關係感到不滿。（Reuters）

特朗普去年宣布對美國的貿易夥伴加徵一系列新關稅，其中大部分在今年2月被美國最高法院裁定為非法。目前特朗普政府正在依據其他法律基礎構建一套新的徵稅體系，官員們聲稱該舉措旨在解決全球貿易體系中長期存在的、使美國生產商處於不利地位的不公現象。特朗普最近還批評加拿大及其他國家一直在佔美國的便宜。

在民主黨總統拜登任內擔任財長的耶倫說，她認為「對於加拿大和其他國家而言，重要的是不要順從地接受這一點，而是採取報復措施。」

她在接受彭博電視台《華爾街一周》（Wall Street Week）節目采訪時作出了上述表態。該采訪涵蓋了廣泛議題，包括她在全球企業稅協調方面所做的努力。

美國前財長耶倫亦對於特朗普對待盟友的方式表達不滿，並支持其他國家採取針對性的報復行動。（Reuters）

耶倫在任內曾大力提倡「友岸外包」（friendshoring），即深化與盟友及印度、越南等其他合作夥伴的貿易聯系，推動供應鏈多元化，以減少對中國和其他地緣戰略對手的依賴。

美國現任財長貝森特 (Scott Bessent )正致力於聯合七國集團（G7）成員國及其他國家，構建一條獨立於中國的戰略礦產供應鏈，但其做法並未完全採納耶倫提出的范圍更廣的友岸外包倡議。他還曾針對部分盟友發表批評言論，稱加拿大試圖在不成為美國一州的情況下，享受作為美國一州所能帶來的種種益處。

自去年初以來，特朗普的關稅政策進一步加劇通脹壓力，同時也增加了財政部的收入。特朗普和貝森特主張，關稅有助於推動國內制造業的復興。但耶倫認為，這些政策從根本上違背了美國的利益。

她說：「關稅讓我們蒙受了巨大損失，尤其是在負擔能力成為美國人首要關切的當下。人們覺得難以維持生計。而關稅只會讓情況雪上加霜。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

