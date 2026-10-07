不只俄國肺鼠疫！伊波拉傳出跨國擴散　極罕病種無藥可醫惹關注

繼俄羅斯西伯利亞爆發研究人員染肺鼠疫死亡、匡列近200人的疫情疑雲後，被稱為「出血眼病毒」的伊波拉病毒（Ebola virus，屬絲狀病毒科所致之病毒性出血熱）也傳出跨國擴散警訊。



一名在剛果民主共和國居住長達7年的肯尼亞籍男子，日前搭機返回首都內羅畢（Nairobi）後驚傳猝逝，事後檢驗證實他感染了極其罕見且無藥可醫的「本迪布焦種伊波拉病毒」（Ebola Bundibugyo virus），引發各界對國際航班恐加速病毒擴散的極大憂慮。

這波起源於剛果的伊波拉疫情極其凶猛，今年已釀成逾4000人死亡，成史上規模第二大的伊波拉疫情。（路透社）

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不只俄羅斯肺鼠疫！「出血眼病毒」爆擴散警訊

肯尼亞衛生部長杜阿勒（Aden Duale）證實，該名患者返國前已發病一個月，搭機抵達內羅畢機場後由家屬送醫，隨即出現高燒、吞嚥困難、肌肉劇痛及皮下出血等典型病毒性出血熱症狀，最終不治身亡。目前當局已緊急鎖定包含親屬與醫護人員在內的28名密切接觸者進行隔離匡列。

這波起源於剛果的伊波拉疫情極其凶猛，今年累計確診已突破8000例、釀成逾4000人死亡，躍升為歷史上規模第二大的致命疫情。由於「本迪布焦種」病毒目前尚無任何獲准的疫苗或治療藥物，且可經由體液接觸高效傳播，疫情跨國蔓延已讓國際防疫單位全面戒備。

另外值得注意的是，俄羅斯肺鼠疫疑雲雖被外媒指向女研究員工作期間可能發生的病原暴露，但除了俄羅斯官方已明確否認兩者已有證據可直接連結之外，WHO也將整體公共衛生風險評為「低」。

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