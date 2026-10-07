俄實驗室人員疑染肺鼠疫亡　世衛稱接觸者未現症狀：傳播風險較低

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所（Irkutsk Antiplague Research Institute）女員工希皮洛娃（Daria Shipilova），上月打破一枝裝有肺鼠疫病原體的試管，數日後出現症狀死亡。世界衛生組織（WHO）10月6日表示，相關機構正調查她的確切死因，與她有密切接觸的人士暫未出現感染症狀，整體傳播風險為中等至非常低。



組織發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）周二在日內瓦向記者轉達俄方此前發出的通報，稱所有密切接觸者都已被確定且在接受監測，目前均未在接觸者中檢測到危險傳染病的病原體。

圖為死者希皮洛娃：

林德梅爾稱，世衛據現有資訊進行的初步風險評估，認為伊爾庫茨克的傳播風險為中等至低，俄羅斯全國傳播風險較低，在世衛歐洲區域的傳播風險則非常低。

另外，林德梅爾也透露了事件的部份細節，指內部監控系統於上周五收到有關伊爾庫茨克出現肺鼠疫死亡病例的報道後，開始監控情況。世衛其後於翌日聯繫了俄羅斯衛生部門，以獲取更多訊息。

這張攝於2023年4月6日的照片中，可看到位於瑞士日內瓦世界衛生組織總部的世衛標誌。（新華社）

據世衛的說法，鼠疫由鼠疫耶爾森桿菌（Yersinia pestis）引起，這種細菌通常存在於小型哺乳動物及其跳蚤體內，當細菌感染肺部便會引致肺鼠疫。這種鼠疫感染形式傳染性極強，如果不及時治療，病人可能在發病後18至24小時內死亡，但如果及早使用抗生素，則可以有效治癒該疾病。