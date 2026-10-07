法國學生示威｜缺師潮、校舍殘舊、學時長　法國教育問題不在錢？

法國由高中生掀起、針對教育資源問題的示威潮持續，全國各地10月6日繼續有師生及家長上街抗議。外媒報道，學生們對教師不足、校舍失修、學時過長等不滿非新鮮事，各界都承認問題存在。然而，法國對教育資源的投入實際上高於不少國家，為甚麼仍會面臨上述情況？



法國校舍又舊又迫？

英國《衛報》及歐洲新聞台（Euronews）報道，不少示威者受訪時提到，法國不少學校校舍日久失修，漏水以及牆壁、天花板破洞的情況屢現，有些校舍甚至面對老鼠橫行之苦；法國5月和6月遭熱浪侵襲期間，許多缺乏製冷系統的教室溫度甚至超過攝氏35度。

報道稱，該國部份學校確實存在上述情況，尤其是在某些低收入城市或郊區。法國至少有數千所中小學亟需修繕，其中許多校舍甚至建於1960年代。

2026年10月6日，法國史特拉斯堡（Strasbourg）民眾繼續上街抗議，期間有垃圾箱被縱火。 （Reuters）

另外，示威者又提到，法國的教室是歐洲最擠迫的教室之一。這一方面與房間大小有關，另一方面是由班級規模過大引起。

《衛報》引述經合組織教育專家沙博尼耶（Éric Charbonnier）指，單是計算平均值，法國法語課平均每班有29名學生，高於經合組織國家的26名。

更甚的是，該平均值掩蓋了城鄉之間巨大的差異，法國部份郊區學校的班級人數可能較少，但巴黎及其郊區的教師和學生反映，當地許多高中班級人數甚至可以高達36人。

學生面對過長學時 老師卻嚴重不足？

沙博尼耶表示，法國的中小學教學時長確實比大多數經合組織國家都要多。

報道引述參與示威活動高中生的抱怨，指他們經常要從早上8點到上課到下午6點，但其中卻有很多空檔時間。有老師表示，學生自從此前的教育改革後，可以更自由地選擇科目組合，導致不少準備不足的學校在課程安排出現問題。

2026年10月2日，法國圖盧茲（Toulouse），戴着口罩的高中生參與抗議活動，要求政府改善教育環境。（Reuters）

另外，法國不少學校也面臨「缺師潮」。教育工會SNES-FSU估計，超過一半的公立初中和高中學校在9月新學年開始時，至少缺少一名教師。有示威者表示，這種情況在低收入地區尤為嚴重。

法國教育部承認，由於各種原因，該國全年約有10%的教學時間未能落實，令到學生在大考年份，也無法上到關鍵的課堂。

社會不平等加劇困境

據報道，法國教育體系還存在嚴重的不平等現象，在法國貧困社區出生和接受教育的學生 ，比大多數其他已開發國家的學生更難擺脫其社會經濟背景的影響。

沙博尼耶表示，貧困學生往往就讀於條件較差的學校，而上述教育系統的問題往往在貧困地區更為嚴峻，法國最富有學生和最貧困學生的學業成績有顯著差距。

問題不在缺資源？

然而，令人費解的是，法國在15至18歲青少年高中教育上的投入實際上高於許多其他國家。因此，問題是似乎出在政府如何使用及分配這些資金。

據法媒France 24報道， 法國政府面臨預算緊縮的當下，教育部是明年唯四獲加碼的部門，總預算被設定在640億歐元（約5600億港元），較今年增加逾12億歐元。然而，基層師生卻對這筆龐大的撥款毫無實質感受。

2026年10月6日，法國巴黎民眾集會，抗議教師短缺和校舍破舊等問題，有示威者揮舞著法國國旗。（Reuters）

事實上，法國在高中教育上支出較其他國家高，其中一個原因是其提供了大量成本高昂的職業培訓，但相關職業培訓卻常常在國內教育上也無法獲得大量認可；與此同時，政府對學前教育和小學等第一階段教育上的支出則比經合組織國家的平均水平低11%

再者，法國教育資金的運作空間有限，目前高達82%的資金是直接用於支付老師薪資，但在通脹與薪資凍結的雙重夾擊下，老師的實質購買力不增反降。