派拉蒙收購華納｜新公司CEO：不會因與特朗普關係將公司政治化

派拉蒙（Paramount） 10月6日 宣布，完成對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）價值約1,100億美元（約8,632億港元）的收購，並將新合併公司取名為Skydance。新公司的董事長兼行政總裁戴維埃利森（David Ellison）周二表示，不會因自身與特朗普（Donald Trump）有密切聯繫，而將公司「政治化」。



戴維埃利森在一份聲明中表示，此次合併對整個行業具有歷史意義，稱新公司的願景是將兩間享譽盛名的電影工作室，聯手打造成為具實力的競爭者。

戴維埃利森在特朗普第二任期內與白宮有密切聯繫，他在新聞發佈會內表明，他的確與特朗普政府有較好的聯繫，但同時表示他與前總統拜登（Joe Biden）、共和黨南卡羅萊納州參議員史葛特（Tim Scott）、以及加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）皆有深入聯繫。他指，在商業友善的政府中，與不同立場的人士建立緊密關係很重要，並向外界表示他不會將公司「政治化」。

大衛. 艾利森 (David Ellison) 成為新公司skydance的董事長兼行政總裁。（Getty）

被合併的華納兄弟公司也是美國有線新聞公司（CNN）的擁有者，被問及會否因與特朗普的聯繫，而將CNN的編輯立場右轉，他表示CNN與哥倫比亞廣播公司（CBS）將保持「完全的編輯獨立性」。

至於CNN和CBS會否再合併，甚至引發裁員或所謂「協同效應」時，戴維埃利森表示他和領導團隊將在未來幾個月內「深入探究所有相關細節」，但他表明合併後預計節省的 60 億美元中，大部分不會來自裁員。