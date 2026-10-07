美國對伊戰損名單曝光　國會報告：81架美軍機受損或被毀

美國國會研究服務部 (Congressional Research Service) 星期一（10月5日）發布報告指，自2月28日美國和以色列對伊朗發起軍事打擊以來，共有81架美軍飛機受損或被毀。



據新華社消息，報告指上述戰損飛機包括12架F-15E戰鬥機、兩架A-10「雷霆」攻擊機、七架KC-135加油機、一架E-3「哨兵」空中預警機、一架MQ-4C「海神」偵察無人機和45架MQ-9「死神」無人機。

報告稱，相關數據來自新聞報道、美國國防部（United States Department of Defense）、美國中央司令部（United States Central Command）以及美國國防部監察長。美國國會正考慮是否批准修理或更換受損飛機的資金請求，並將根據損失評估戰場環境和敵軍火力的威脅程度，以及是否需要調整美軍裝備、戰術或基地部署態勢等。

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美國國防部監督機構9月14日公布的報告顯示，伊朗戰事導致美國在中東地區的軍事基地和外交機構遭受重大損失，至少數百座建築物和其他設施遭破壞，50多架美軍飛機受損或被毀。

這是五角大樓（Pentagon）首次就美伊戰事期間美方裝備和設施損失情況進行正式通報，涵蓋2月28日美國和以色列對伊朗發起大規模軍事行動至6月30日期間美國遭受的損失。

另據美國國會預算辦公室估算，截至8月1日，美國國防部在五個月內為伊朗戰事支出約380億美元（約2,982億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

