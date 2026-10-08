法國學生示威持續6629人被捕　總理承認訴求合理警方將停用閃光彈

法國中學生發起的示威活動持續發酵，內政部長紐尼斯（Laurent Nuñez）10月7日（周三）表示，自抗議活動開始以來，共有6629人被捕。紐尼斯指，已責成警方暫停在處理學生示威活動中使用閃光彈；北部城市朗斯5日發生了一宗事件，據信「極有可能」是警方發射了一枚閃光彈導致一名青少年失去了他的手掌。總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）同日發表電視演說，承認學生的訴求是「合理的」，但也稱這次騷亂是幾十年來最暴力的學生示威活動。



綜合《衛報》和路透社報道，紐尼斯7日接受RTL電台採訪時表示，在北部朗斯市5日發生的一宗高中生抗議活動中，一名15歲少年被閃光彈炸斷一隻手後，他已下令暫時停止在應對示威活動中使用閃光彈。

政府尚未證實事件的具體情況，尤其是這名少年到底是自行撿起了閃光彈還是被閃光彈擊中。政府強調，在防暴警察介入時，多達200名示威者正向警察投擲物品。

紐尼斯表示，警方將暫停使用閃光彈，「直到我們確切了解事件經過」。但他隨後告訴議員們，關於「警察鎮壓」的指控「過分」，因為「如果抗議活動是和平的，警察就不會介入」。

受傷少年的母親同日表示，她兒子的手已被截肢。她告訴BFMTV：「他的生命被奪走了。他才15歲，怎麼能這樣對待孩子？」她說她的兒子並沒有試圖撿起閃光彈。

教育部表示，7日，全國3700所高中（15至18歲學生就讀的高中）中有429所全部或部分停課，這一數字遠低於6日。

然而，工會稱，7日，包括巴黎政治學院在內的80所大學校園遭到學生封鎖，抗議活動基本上和平進行。教師工會和其他工會表示，他們支持8日的進一步罷工行動。

紐尼斯向議會表示，自抗議活動開始以來，已有215名青少年和89名學校工作人員受傷。示威活動的成因包括中學長期教師短缺、教室擁擠、校舍破舊以及上課時間過長等問題。此外，還有761名警察受傷。

總理勒科爾尼7日晚間發表電視講話，表示國家不能對高中生的訴求「漠不關心」，並承認「年輕人的憤怒並非空穴來風」。

但他同時否認警方接到「對抗」抗議者的「命令」。他承諾政府將在10月底前公布一項行動計劃，重點解決教師缺席、校舍翻新和調整課程安排等問題。