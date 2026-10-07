法國25萬人聲援學生 警放催淚彈 少年告公職人員施暴致右眼失明
撰文：韓學敏
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法國中學生爭取改善教育資源的示威持續，周二全國逾25萬人上街聲援，警方在巴黎等地發射催淚彈驅散；官方統計運動爆發以來，215名學生及715名警員受傷。據當地傳媒指，多名青少年嚴重受傷。
據美媒周二報道，內政部估計當天全國有25.6萬人示威，巴黎佔5.6萬人，馬賽、斯特拉斯堡等地亦有大型集會，巴黎有小批示威者與防暴警察衝突。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）稱警方已就涉暴指控展開18項內部調查；總理勒科爾紐（Sébastien Lecornu）譴責威脅學校的極端暴力，承諾調查個別事故，並斥警隊種族歧視的指控為謊言。
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多名青少年嚴重受傷
據報道，北部朗斯一名15歲少年周一疑遭警用震撼彈炸斷一掌，檢方暫未能確定他拾起彈體，抑或彈體落在他身上；圖爾一名16歲少年在頭部受傷後右眼失明，家人入稟控告公職人員施暴，據檢方指，其傷勢與遭「爆震彈」（blast ball）類防暴彈藥撞擊的特徵相符。
巴黎西北部聖旺洛莫訥的14歲學生伊登（Eden）上月遭近距離射面，下顎骨折、失去大部分牙齒，須以飲管進食，家人擬控涉事警員企圖謀殺；阿讓特伊亦有一名16歲少年眼部受傷，醫生暫未能確定他會否失明。
累計逾6100人被捕
學潮9月中旬起於巴黎大區爆發，學生不滿課室擠迫、師資短缺，累計逾6,100人被捕，大部分為未成年人；周二全國891所學校停課，教育部並開設網上平台收集學生訴求。燃油價格因伊朗戰爭飆升等民生困頓，令學生訴求獲廣泛共鳴。
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