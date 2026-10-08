泰國精神病院驚爆「鐵籠床」囚禁虐待！老婦慘遭上銬、強迫吞藥

泰國一家恐怖的精神療養院被揭露，受到社會大眾關注。一名在此被關押2年半的老婦表示，自己當初被兒子強行送入院，居住期間不僅被上銬，還被強迫服藥，直到拜託一名出院的病患才曝光黑幕並獲救。調查人員在現場發現，有多張「鐵籠床」，房間還被金屬柵欄隔開，柵欄頂端裝有鐵絲網，環境有如監獄。



療養院有如監獄 虐待頻傳

《太陽報》（The Sun）報道，一名在療養院居住2年半的老婦（下稱A女）表示，她和居住在此的住民合謀，成功透過準備離院的病患，將求救紙條交到女兒手中，整宗虐待案因此曝光。A女痛訴：「那是我人生最糟糕的兩年！我幾乎要放棄了，我們被關押的條件比動物還不如，簡直毫無人性…」

泰國一家精神療養院爆出虐待，不少病患睡在狹窄的「鐵籠床」，被上銬、強迫吞藥。（Facebook@ลุยชนข่าว）

該療養院四處都裝上金屬柵欄，環境有如監獄：

A女補充：「我希望警方和相關部門關閉該設施，這不該被允許發生。我很感激女兒救了我，但把我鎖在這裏的卻是兒子，我希望警方也處理他。」泰國警方調查該機構，發現生活條件十分惡劣，居民遭受「比動物還糟糕的待遇」，甚至有不少人直接睡在裝有鐵籠的狹窄床上。

機構負責人否認虐待指控

對此，機構負責人否認有任何虐待行為，更表示擁有合法的經營許可證。對於鐵籠床與設有鐵欄杆的房間，負責人表示是為了居民安全，只有「病情最嚴重」的精神病患，為了防止傷害自己與他人，才會安置在這些設施。負責人更透露，當初A女被兒子送來，是因為患有精神疾病，當病情好轉還曾讓A女回家，與其指控完全是兩碼事。

調查人員發現，該精神療養院的居住環境惡劣，房間還被金屬柵欄隔開，柵欄頂端裝有鐵絲網。（Facebook@ลุยชนข่าว）

負責承辦此案的警察少將表示：「我們正在從機構的管理高層和員工們獲取資訊，收集相關證據，包括監視器畫面與證人證詞。一旦查明事實，確定出現與指控相符的任何不當行為，將採取進一步的法律行動。」

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