加州華裔夫婦涉大規模虐兒被捕　最細僅兩月大　檢方：令人作嘔

加州一對華裔夫婦10月6日被控在一座豪宅內虐待最少14名經代孕所生的子女，最年幼僅兩個月大；兩人否認控罪。當地檢方形容是「前所未見虐童案」，二人將面臨多項嚴重刑事指控。兩人均已表示不認罪。



霍士新聞報道，66歲的宣國軍（Guojun Xuan）及39歲妻子張思薇（Silvia Zhang），透過代理孕母生下的子女全部關在豪宅內並經常施以虐待。兩人將被控串謀虐待兒童等罪，另涉事後協助及妨礙證人等罪。

報道指，當局的調查始於去年5月，張女帶兩個月大嬰兒到洛杉磯兒童醫院，院方當時發現嬰兒頭部受創、腦出血，於是隨即展開了調查。據報道，醫護人員認定嬰兒曾遭保母的劇烈搖晃和毆打。這對夫婦延誤兩日才求醫，並訛稱嬰兒墮床。

宣國軍（Guojun Xuan）與張思薇（Silvia Zhang）夫婦所居住的豪宅。（Getty）

檢方指出，警方獲取的監視器畫面顯示，這對夫婦廣泛、系統性地虐待了 14 名代孕出生的孩子，這些孩子年齡從 2 個月到 13 歲不等，其中大多數在 1 歲到 3 歲之間。後來在其他住所找到了與這對夫婦有關的六名兒童，使受影響兒童的總數達到 21 人。

報道指，這些幼童被逼在所謂的「學習中心」久坐數小時，有保姆奉命以藏於屋內的木棍每日體罰、避免留下痕跡，兒童並被教導否認被打；宣男還曾着保姆加大力度後親自動手。這對夫婦還在住所內經營代孕機構，以數萬美元招聘代孕母；警方指出，至少8人在遭誤導的情況下成為代孕母。

警方另檢獲逾200個銀行帳戶、大量現金、多國護照，以及價值800萬至900萬美元（約6,240萬至7,020萬港元）的烈酒。洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）稱，涉事兒童遭虐待的規模前所未見。涉案保姆李春梅（Chunmei Li）被控後潛逃中國；21名兒童已由縣兒童及家庭服務部接管。

洛杉磯縣地方檢察官Nathan Hochman表示：「遭受這種所謂駭人聽聞虐待的兒童人數之多，前所未有。這些兒童所遭受的身體虐待令人震驚且令人作嘔，尤其是這種虐待竟然出自那些本應保護他們的人之手。」