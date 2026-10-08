林肯號不靠港260天返航！防長赫格塞思慰問官兵：絕非易事

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於當地時間10月7日登上林肯號 （USS Lincoln）航空母艦，向艦上官兵表示慰問。赫格塞思稱，美國部署的軍隊調動任務「絕非易事」，強調林肯號在離開美國約260日後才回到港口，並讚揚一眾水兵堅韌不拔。



赫格塞思周三在停泊於馬里蘭州巴爾的摩郡（Baltimore County）的林肯號前發表演說，讚揚了一眾在戰時經歷超長部署的水兵們所展示出來的韌性，他指美軍、美國海軍以及其他部隊的獨特之處在於，他們能夠適應變化，具備韌性，並能克服困難，他補充說：「無論如何，你們總能完成任務。」

林肯號於2025年11月21日離開聖地牙哥母港，前往中東地區執行部署任務，當中有近260日內林肯號從未停泊於任何港口，各界都對船上物資短缺以及人員心理健康惡化深表擔憂。

赫格塞思 (Pete Hegseth) 向駐守林肯號 (USS Lincoln) 的水手表示致敬。(Getty)

然而，赫格塞思當日試圖淡化這個問題，並譴責「媒體界部分人士」試圖將林肯號的部署扭曲成某種「功能失調、打擊士氣及任務失敗的象徵」。但他同時承認，他本人正是兩次簽署延長服役命令的責任人，並對官兵們說道「我認帳」。

林肯號預計於本週返航加州聖地牙哥母港，就在停泊之際，美軍另一艘航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）亦於近期被派往中東。海軍官員表示，他們正在採取措施，包括為艦艇貯備更多物資以及改善艦上人員家屬的溝通，以避免在未來的部署任務中出現相似問題。