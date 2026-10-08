美委員會指Webull與中國結構性關聯　構成美國安風險股價挫18%

美國眾議院中國問題特別委員會10月7日發表報告，指網上交易平台Webull與中國政府存在「結構性關聯」，對美國金融構成國家安全風險。Webull否認指控，指報告含重大不準確內容，其股價同日早段急挫18%。



CNBC報道，委員會報告指Webull宣稱是「美國公司」，但實際控制權與中國有深層聯繫。報告稱，Webull的股權架構、技術團隊、技術基建、跨境數據路由、企業融資及合規框架均與中國結構性相連。委員會主席、共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）稱，Webull其中國業務令美國投資者及其數據面臨風險。

報告提到，自2025年10月起，Webull開始直接持有客戶現金，令數十億美元美國資本「面臨結構性風險」。委員會又指，Webull最初稱在中國沒有任何辦公室或員工，但其中國子公司湖南微步員工已增至863人，佔全球員工62%。

圖為Webull﻿在FACEBOOK發布的圖片。（FACEBOOK＠Webull﻿）

Webull發言人回應稱，報告從未向公司尋求澄清，對此深感失望。發言人強調，Webull美國業務在佛羅里達州聖彼得堡（St. Petersburg）及紐約進行，美國客戶數據儲存於美國，敏感數據存取由美國控制。

由前阿里巴巴及小米經理王安泉於2016年創立的Webull，在全球有2,800萬用戶。其競爭對手包括Robinhood及嘉信理財。