英國基地恐襲未遂案　22歲男子倫敦被捕　疑犯增至7名

英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）周邊9月發生企圖恐襲案，警方10月6日再在倫敦逮捕一名22歲英國籍男子，指他疑與此案有關。路透社同日引述美國官員稱，此案懷疑涉及伊朗，目的是以無人機攻擊空軍基地。



2026年9月28日，英國當局繼續在皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近加強戒備。（Reuters）

反恐警察部門表示，該名22歲男子在西敏（Westminster）被捕，涉嫌準備實施恐怖主義行為，目前仍被拘留。連同他在內，此案增至7人被捕，全部20多歲，當中包括10月1日被捕、擁有英國和伊朗雙重國籍的一名男子。不過，此前被捕的6人均已獲准保釋。

路透社引述英國警方稱，當局搜查了西敏一處物業，但沒有透露更多細節，稱案件仍在調查。

而在此宗企圖恐襲案後，華府將所有駐紮在該空軍基地的美軍B-1轟炸機調回美國。美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日證實，美國撤走轟炸機的決定與伊朗威脅有關。