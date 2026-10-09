法國示威｜學生與警察在巴士底激烈衝突　波爾多警署遭縱火｜有片

法國中學生發起的示威活動持續發酵，內政部10月8日（周四）表示，當日共有 71500人參加示威活動，其中24500人參與了以巴黎巴士底廣場（Bastille square）為中心的主要抗議活動。網上影片可見，示威者與防暴警察在巴士底廣場發生激烈衝突，有警察用警棍猛烈敲打示威者。此外，在另一城市波爾多，有警署的正門被縱火，3名警員被迫用緊急通道逃生。



防暴警與示威者在巴士底廣場發生激烈衝突：

據路透社報道，8日下午，在巴黎巴士底廣場附近，警方與示威者發生激烈衝突。數千名學生聚集在此，表達對法國學校現況的不滿。

網上影片可見，防暴警察揮舞警棍衝向一群示威者，試圖驅散廣場上的人群。

據《衛報》報道，數萬名學生湧入巴士底廣場，有些學生爬上廣場中央的紀念碑。這座紀念碑是為了紀念法國1830年發生的「七月革命」而建，他們揮舞着國旗，高唱國歌《馬賽曲》。

夜幕降臨後，防暴警察發射催淚彈和驅散彈，並多次使用警棍試圖驅散示威者。部份示威者向全副武裝的警察投擲瓶子、石頭和其他投擲物。

此外，法國司法部和波爾多檢察官辦公室在聯合聲明中表示，波爾多一處警署8日遭縱火襲擊，當地政府已對此展開刑事調查。

波爾多有警署被示威者縱火：

聲明稱，一群蒙面人點燃了警署正門外的垃圾桶。火勢一度蔓延至整棟建築，後來被撲滅。三名警員被迫使用緊急出口逃生。

16歲的艾琳（Eliane）是8日曾參加巴黎遊行的學生之一，她說她來這裏是為了「捍衛和鼓勵那些處境比我所在的學校更糟糕的高中」，並稱讚這次遊行「意義非凡」。她表示，她計劃繼續抗議，直到取得實質進展。

據法媒報道，教育部長熱弗雷（Edouard Geffray）承諾，將在「未來數日」增派3000名代課教師，以應對法國高中面臨的師資危機。

熱弗雷表示，這些教師目前正等候分配到學校。他在TF1電視台的晚間新聞中表示：「在接下來的幾個小時內，將有3000名教師加入這些學校。」熱弗雷這些老師將在9日（周五）至13日（下周二）陸續到校任教。