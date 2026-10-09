法國示威｜學生與警察在巴士底激烈衝突　波爾多警署遭縱火｜有片

撰文：王海
出版：更新：

法國中學生發起的示威活動持續發酵，內政部10月8日（周四）表示，當日共有 71500人參加示威活動，其中24500人參與了以巴黎巴士底廣場（Bastille square）為中心的主要抗議活動。網上影片可見，示威者與防暴警察在巴士底廣場發生激烈衝突，有警察用警棍猛烈敲打示威者。此外，在另一城市波爾多，有警署的正門被縱火，3名警員被迫用緊急通道逃生。

防暴警與示威者在巴士底廣場發生激烈衝突：

據路透社報道，8日下午，在巴黎巴士底廣場附近，警方與示威者發生激烈衝突。數千名學生聚集在此，表達對法國學校現況的不滿。

網上影片可見，防暴警察揮舞警棍衝向一群示威者，試圖驅散廣場上的人群。

據《衛報》報道，數萬名學生湧入巴士底廣場，有些學生爬上廣場中央的紀念碑。這座紀念碑是為了紀念法國1830年發生的「七月革命」而建，他們揮舞着國旗，高唱國歌《馬賽曲》。

夜幕降臨後，防暴警察發射催淚彈和驅散彈，並多次使用警棍試圖驅散示威者。部份示威者向全副武裝的警察投擲瓶子、石頭和其他投擲物。

此外，法國司法部和波爾多檢察官辦公室在聯合聲明中表示，波爾多一處警署8日遭縱火襲擊，當地政府已對此展開刑事調查。

波爾多有警署被示威者縱火：

聲明稱，一群蒙面人點燃了警署正門外的垃圾桶。火勢一度蔓延至整棟建築，後來被撲滅。三名警員被迫使用緊急出口逃生。

16歲的艾琳（Eliane）是8日曾參加巴黎遊行的學生之一，她說她來這裏是為了「捍衛和鼓勵那些處境比我所在的學校更糟糕的高中」，並稱讚這次遊行「意義非凡」。她表示，她計劃繼續抗議，直到取得實質進展。

據法媒報道，教育部長熱弗雷（Edouard Geffray）承諾，將在「未來數日」增派3000名代課教師，以應對法國高中面臨的師資危機。

熱弗雷表示，這些教師目前正等候分配到學校。他在TF1電視台的晚間新聞中表示：「在接下來的幾個小時內，將有3000名教師加入這些學校。」熱弗雷這些老師將在9日（周五）至13日（下周二）陸續到校任教。

法國學生示威持續6629人被捕　總理承認訴求合理警方將停用閃光彈法國學生示威潮擴散至歐洲多國　教室擁擠師資匱乏引廣泛不滿法國25萬人聲援學生　警放催淚彈　少年告公職人員施暴致右眼失明法國學生示威｜缺師潮、校舍殘舊、學時長　法國教育問題不在錢？
法國
示威
大學生
HK01 Space Promotion